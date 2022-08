Europei di Canoa Velocità, Burgo-Schera: “Il bronzo è segno che siamo sulla strada giusta”

Monaco – Nella mattinata di oggi è arrivata la medaglia di bronzo per il K2 1000 metri agli Europei di Canoa Velocità, con una gara al cardiopalma per l’equipaggio tutto siciliano già vice campione del mondo: Samuele Burgo e Andrea Schera (GS Fiamme Gialle) partono bene e conquistano la testa fin dai primi metri di gara.

E’ la coppia spagnola formata da Francisco Cubelos ed Inigo Pena, sesta alle olimpiadi di Tokyo 2020, a mettere il turbo a metà percorso, spuntandola sugli azzurri per pochi centesimi e prendendosi l’argento in 3.14.505. Trionfa ancora una volta la barca di casa della Germania con Martin Hiller e Tamas Grossmann (3:13.812).

“E’ stata una gara molto dura, abbiamo cercato di partire con forza e di andare con il nostro passo. Abbiamo cercato di non guardare troppo i tedeschi ma pensare più che altro alla nostra gara che prevedeva di lanciare un forte attacco nel finale e così è stato. Anche le altre nazioni hanno risposto al nostro attacco ma noi siamo riusciti a respingerli tutti, anche l’Ungheria che veniva avanti davvero forte. Dopo l’argento mondiale questa medaglia e soprattutto il tempo fatto in gara ci conferma ancora una volta che siamo sulla strada giusta”, hanno commentato Samuele Burgo e Andrea Schera a fine prova.

(foto@UfficioStampaFedercanoa)

