Europei di Canoa Velocità: l’Italia conquista un oro e un bronzo a Monaco

Monaco – Nella terza giornata di gare ai Campionati Europei multi-sport in corso a Monaco di Baviera, l’Italia della canoa velocità arricchisce il medagliere con altri tre metalli: un oro e due bronzi.

Sulle acque dell’Olympic Regatta Centre Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) e Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre) si confermano per la seconda volta consecutiva campioni d’Europa nel K2 200m.

Uscita dai blocchi perfetta, buona tenuta di gara e un colpo di reni da manuale sul traguardo, con gli azzurri che vincono la medaglia d’oro in 31.662. Un serratissimo arrivo risolto al fotofinish con tre equipaggi in sedici millesimi ed un vantaggio di soli undici millesimi che permette ai due fuoriclasse azzurri di tagliare il traguardo in prima posizione ed indossare la medaglia. Piazza d’onore per la Polonia di Jakub Stepun e Bartosz Grabowski, seconda in 31.673 e bronzo alla Lituania di Arturas Seja e Ignas Navakauskas, terza in 31.678.

“Siamo arrivati tutti molto vicini ma per fortuna la punta della nostra barca era al posto giusto. Confermarsi per la seconda volta consecutiva campioni europei è una sensazione davvero unica e sono contento di averlo fatto ancora non Manfredi. Non era scontato visto che nell’ultimo anno ci siamo allenati sulla nuova distanza olimpica del 500 metri”, ha dichiarato Andrea Domenico Di Liberto.

“Dopo le Olimpiadi è bellissimo tornare a gareggiare sui 200 metri e questa vittoria è uno stimolo importante per noi. Eravamo concentrati e consapevoli che avremmo potuto fare bene e questo titolo dimostra ci ripaga di molti sacrifici dopo un periodo difficile. A Parigi non ci saranno più i 200 metri ma la vita sportiva è una sfida continua e noi vogliamo accettarla”, ha proseguito Manfredi Rizza.

Dopo lo splendido argento del C2 1000 conquistato ieri da Nicolae Craciun e Daniele Santini, la canoa canadese italiana regala ancora emozioni con Carlo Tacchini che, con una prestazione magistrale, sale sul terzo gradino del podio nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il verbanese delle Fiamme Oro ferma il cronometro a 3:51.637, a poco meno di due secondi dal rumeno Catalin Chirila, campione europeo e già campione mondiale con il crono di 3:49.681. Medaglia d’argento per il ceco Martin Fuksa in 3:50.032.

“E’ una medaglia che mi riempie di felicità ed entusiasmo perché gli ultimi anni con la mancata qualificazione olimpica e la pandemia mi sono venuti parecchi dubbi. Però sia il quinto posto ai mondiali di Halifax ad inizio agosto che questo risultato mi hanno dato risposte importanti, in fondo se guardiamo le classifiche sono arrivato tra campioni olimpici e mondiali, insomma tra i migliori cinque del mondo. In gara ho cercato di rimanere attaccato a Chirila e Fuksa senza snaturare la mia tattica di gara che prevede di attaccare nella parte finale. Oggi è andata bene e sono soddisfatto di questo secondo bronzo europeo in una disciplina olimpica”, ha dichiarato Carlo Tacchini. Per lui è la seconda medaglia sui 1000 metri in un Campionato Europeo assoluto: l’azzurro era già stato bronzo a Belgrado nel 2018.

Nel primo pomeriggio di ieri, lo stesso Tacchini, nella finale dei 5000m, ha tagliato il traguardo in terza posizione conquistato la quarta medaglie azzurra in questi Europei.Oro per il campione tedesco Sebastian Brendel (22.50.803), argento all’ungherese Adolf Balazs (22.52.684).

Finale degna di nota anche per la specialità olimpica del K1 1000m maschile dove a distanza di sette anni l’Italia riesce a qualificare la barca di Samuele Burgo, che chiude quinto dopo una prova di grande rilievo. Il siracusano del GS Fiamme Gialle taglia il traguardo in 3:34.786. Il campione olimpico di Tokyo 2020, l’ungherese Balint Kopasz, si conferma al vertice in 3:29.898, mentre l’argento al portoghese Fernando Pimenta (3:31.964) mentre completa il podio con il bronzo il belga Artuur Peters (3:32.401). Non prestazione che assume grande rilievo in vista delle qualificazioni di Parigi 2024.

Azzurri in gara oggi (21/08/22)

Women’s Kayak Single – KL3 200m Final

09.06 – Amanda Embriaco

Men’s Kayak Single – KL3 200m Final

09.11 – Kwadzo Klokpah

Men’s Kayak Single KL2 – 200m Final

09.21 – Federico Mancarella e Christina Volpi

Women’s Kayak Single – KL1 200m Final

09.26 – Eleonora De Paolis

Men’s Kayak Single – KL1 200m Final

09.31 – Esteban Farias

Women’s Kayak Single 1000m Final

11.06 – Irene Burgo

Men’s Kayak Double 1000m Final

11.15 – Samuele Burgo-Andrea Schera

Men’s Canoe Single 500m Final A

11.30 – Carlo Tacchini

Men’s Canoe Double 200m Final

11.58 – Mattia Alfonsi-Carlo Tacchini

Men’s Kayak Double 500m Final B

12.52 – Andrea Schera-Tommaso Freschi

Women’s Kayak Single 500m Final

12.59 – Irene Burgo

Men’s Canoe Double 500m Final

13.29 – Nicolae Craciun-Daniele Santini

Men’s Kayak Single 200m Final

14.11 – Giacomo Cinti

