Europei di Ciclismo, Balsamo e Barbieri sul podio nella prova in linea

Monaco – Il ciclismo italiano chiude con due medaglie l’ultima giornata di gare dei Campionati Europei multi sport di Monaco di Baviera.

Sulle strade della città tedesca l’olandese Lorena Wiebes vince al fotofinish la prova in linea precedendo le azzurre Elisa Balsamo (argento) e Rachele Barbieri (bronzo). Quest’ultima chiude alla grande un Europeo indimenticabile in cui è riuscita a conquistare ben 4 medaglie tra pista e strada.

In totale sono 14 le medaglie del ciclismo azzurro a Monaco: 3 ori, 6 argenti, 5 bronzi. (coni.it)

(Foto Federciclismo)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.