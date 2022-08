Europei di Nuoto, Barelli: “Grazie alle medaglie, 500 mila persone in più in piscina”

Roma – L’Italia ha conquistato medaglie in tutte le discipline: una bellissima immagine per tutto lo sport azzurro”. Lo ha detto il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, in una nota pubblicata sul sito della Federnuoto al termine degli Europei di Nuoto di Roma.

“Abbiamo ottenuto un risultato eccellente, davanti a un super pubblico e con una grande organizzazione: tutti sono stati all’altezza di aspettative e responsabilità, specialmente gli atleti – ha proseguito Barelli -. Le nostre società ne avevano un enorme bisogno dopo le serrate per il Covid e i rincari energetici che ne hanno condizionato le attività esasperando i gestori di impianti”.

Secondo il Presidente della Federnuoto, i risultati di questo europeo “sono un grande spot per le discipline acquatiche che, secondo esperti del settore, potrebbe portare 500.000 nuovi cittadini in piscina a partire da settembre”. Poi Barelli non dimentica una menzione speciale per il capitano azzurro, Gregorio Paltrinieri: “dopo i successi mondiali non ha mollato un giorno. È arrivato qui ancora concentrato, ma ovviamente stanco. Ha vinto, conquistato podi, caricato la squadra, e quando non ci è riuscito è perché anche lui è un uomo. Greg è il nostro vanto”. (Ansa).

(foto@DeepBlueMedia)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.