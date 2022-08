Ostia – Un oro pazzesco chiude una giornata splendida per l’Italia del fondo. Dopo le due medaglie vinte questa mattina nel mare antistante la spiaggia Spqr di Ostia in festa, la festa è proseguita oggi pomeriggio per la squadra mista della staffetta 4×1250.

Gli azzurri salgono sul primo gradino del podio con il tempo di 59:43.01. A chiudere la gara è stato un felicissimo Domenico Acerenza che premia una giornata straordinaria per la sua carriera con la vittoria di due ori in 24 ore (nella 10 km (leggi qui) e poi ecco in staffetta). Prende l’eredità di una gara padrona dei suoi compagni e lui stesso li ringrazia ai microfoni di Raisport: “Tutti noi abbiamo fatto una gara straordinaria. Ce l’abbiamo fatta, siamo tornati sul primo gradino del podio”.

Anche Ginevra Taddeucci torna a mettersi un alloro sul collo oggi. Dopo l’argento nella 10 di questa mattina (leggi qui) vince l’oro e non ha quasi parole per descrivere la sua contentezza: “Sono felice di aver gareggiato con un team simile”. Per lei una veloce e determinata seconda frazione tra le onde di una mare agitato. Ma l’Italia lo ha domato ancora e lo ha fatto poi con Gregorio Paltrinieri in penultima frazione. Il dio delle acque, tifato dalla spiaggia dalla fidanzata Rossella Fiamingo, ha preso il largo e fatto il vuoto. E’ orgoglioso della vittoria l’azzurro e di una squadra padrona nel mondo. Lui stesso è sempre più plurimedagliato: “Abbiamo perso e vinto ma sempre rimasti lì in zona medaglia. Eravamo in casa per questo Europeo e non potevamo che fare bene.” E poi conclude su Raisport: “Il cammino verso Parigi prosegue alla grande”.

Il vuoto fatto da Greg, lo preso per mano poi Mimmo Acerenza, che lo ha mantenuto fino alla fine, arrivando al traguardo solo e gigante. Tra di loro torna ad aumentare allora medaglie in bacheca la capitana della Nazionale di fondo Rachele Bruni (che ha gareggiato in prima frazione aprendo il largo per i compagni). L’azzurra aggiunge un altro oro prezioso in palmares: “Questo successo è una ripartenza”.

(foto@DeepBlueMedia)

