Europei di Nuoto, Paltrinieri frenato dal mare di Ostia nella 10 km: “Aspetto la staffetta”

Ostia – Non è arrivata la tanto attesa medaglia per Gregorio Paltrinieri a Ostia. Nella 10 km di fondo l’azzurro ha dato il cuore e l’anima ma si è piazzato lontano dal podio. Il mare quasi mosso con onde inattese e quasi ingestibili, lo hanno costretto dietro.

Seppur con un pizzico di rammarico per non aver replicato il successo di ieri nella 5 km (leggi qui), l’azzurro si appresta alla gara in staffetta del pomeriggio e fa un bilancio di questi suoi Europei: “E’ stato un buon Europeo, con cose positive e cose negative. Alla fine la condizione c’era e i miei tempi c’erano. Sono sulla strada giusta per migliorare ancora”.

In zona mista a Il Faro online dichiara: “Non sono contento della mia gara. Ma in queste condizioni il mare mi mette in difficoltà. Speriamo che non peggiori per la gara in staffetta, sarà comunque una bella gara”. Poi commenta la vittoria di Acerenza (leggi qui): “Molto felice per Mimmo, si meritava di vincere la medaglia d’oro”.

(foto@DeepBlueMedia)

