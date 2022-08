Montalto di Castro – Pomeriggio di paura per due sorelle di Arezzo in vacanza a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Il mare era mosso, le due ragazze tra i 20 e i 25 anni, stavano nuotando quando, intorno alle 17.15, sono finite in una “buca” che si era formata a causa della corrente.

Fany e Gabriella, questi i nomi, hanno iniziato ad arrancare senza riuscire a riavvicinarsi alla riva quando, in preda al panico, sono state avvistate dalle due Unità Cinofile in servizio a circa cento metri di distanza sulla spiaggia di Montalto. Sono immediatamente intervenuti Pedro, golden retriever di 7 anni e Mira, labrador miele di 6 anni insieme ai loro conduttori che, una volta messe in sicurezza, le hanno fatte attaccare all’imbraco galleggiante dei cani per riportarle a riva. Un applauso dei bagnanti ha accolto il ritorno sul bagnasciuga del gruppo.

Foto 2 di 2



La stessa buca aveva messo in difficoltà, nella prima mattinata, anche una signora di 52 anni, Alina Maria, che ci era finita dentro ma aveva avuto la prontezza di mettersi ad urlare per chiedere aiuto. Anche in questo caso, in soccorso sono partiti Pedro e Mira che in alcuni minuti l’hanno trasportata a riva.

