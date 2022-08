Elezioni 2022, posta il video di uno stupro: bufera politica su Meloni

Ha deciso di postare il video dello stupro di una donna ucraina di 55 anni. Una violenza sessuale commessa da un 27enne della Guinea avvenuta ieri nelle prime ore del mattino a Piacenza.

“Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno a Piacenza da un richiedente asilo. Un abbraccio a questa donna. Farò tutto ciò che mi sarà possibile per ridare sicurezza alle nostre città”. Ha scritto la Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a corredo del suo post.

Ma l’aver postato il video ha scatenato il mondo della politica contro la Meloni. Tante le reazioni nei confronti della Presidente di FdI.

“Ti sei domandata se chi ha girato il video ha fatto un’omissione di soccorso?” ha chiesto tra gli altri Sandra Zampa responsabile del dipartimento Salute del Pd. “Diffondere queste immagini non è dare una notizia: è illegale. Serve un intervento immediato della Polizia Postale e dell’Ordine dei giornalisti” ha twittato la deputata del Pd Lia Quartapelle.

L’accusa rivolta nei confronti della Meloni è di utilizzare questo episodio per la campagna elettorale e tra le critiche c’è chi formula questa accuse apertamente. “C’è una donna. Una vittima di uno stupro. E ce n’è un’altra, che cerca voti usando un video che ritrae la prima nel momento probabilmente più orribile della sua vita e mostrandolo a milioni di persone per la sua orrenda propaganda. Non ho parole. Fermati Giorgia Meloni. Fermati” ha commentato la segretaria al Mise Anna Ascani. E anche la reazione del segretario del Pd, Enrico Letta, non si è fatta attendere: “Il video postato da Meloni su uno stupro è indecente e indecoroso. Invito tutti a fare una campagna elettorale in cui ci si confronti sui temi, non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone», ha detto l’ex premier a Radio 24”.

