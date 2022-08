Fiumicino sforna talenti: 4 ragazze entrano nelle Accademie Nazionali di Danza Classica

Fiumicino – Grande orgoglio e soddisfazione per la scuola professionale di danza classica e moderna “Ylenia Centra – Studio Danza” di Fiumicino, che vede alcune delle sue allieve intraprendere percorsi accademici nazionali. La scuola “Ylenia Centra”, che opera a Fiumicino dal settembre del 2018 sotto la direzione di Ylenia Centra, laureata presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, nonché ex Vicepreside del Liceo Coreutico Giuditta Pasta di Como, ha come obiettivo quello di preparare ad alto livello tecnico e artistico le proprie danzatrici.

La scuola Ylenia Centra vuole dare la possibilità a tutti i bambini di coltivare le loro passioni facendone di queste una ricerca dell’amicizia, della condivisione, della gioia, dell’eleganza, della disciplina e del rigore e perché no anche del loro futuro per chi vorrà. E in questi anni, nonostante la pandemia, sono state tante le ragazze che hanno rincorso il loro sogno superando audizioni presso Teatri e Accademie Nazionali ed Internazionali.

Una missione che continua a compiersi con successo, visto che quattro allieve della scuola, tutte di Fiumicino, sono state ammesse in Accademie Nazionali. Si tratta di Valentina Barcella, 15 anni, Sofia Rugeri e Ginevra Selloni, entrambe 11 anni, accettate dalla prestigiosa Accademia Ucraina di Balletto di Milano. Poi c’è Chiara Cecconi, 16 anni, che intraprenderà invece il percorso al sesto corso del Teatro alla Scala di Milano, unica candidata ammessa in questo corso tra tutte le partecipanti. L’augurio più grande per queste piccole stelle danzanti della nostra città è di costruire il loro futuro seguendo i loro sogni.

