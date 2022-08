Il Papa “perdona” Becciu (che è sotto processo) e lo reintegra nel Collegio Cardinalizio

Città del Vaticano – Papa Francesco “perdona” il cardinale Angelo Becciu, protagonista, in Vaticano, del processo per lo scandalo finanziario. A dirlo è lo stesso porporato: “Sabato mi ha telefonato il Papa per dirmi che sarò reintegrato nelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma. Per questo domenica prossima non potrò essere presente alla messa essendo impegnato a Roma”. Le parole di Becciu, come riportano L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, sono state pronunciate ieri mattina durante una messa privata celebrata davanti a un gruppo di fedeli a Golfo Aranci, dove sta trascorrendo qualche giorno di villeggiatura.

Poi, in una nota fatta pervenire tramite i suoi avvocati, esprime “grande gioia e profonda gratitudine” per la decisione del Papa e ribadisce “i sentimenti di piena fedeltà al Suo Magistero”. La gratitudine al Pontefice da parte del porporato arriva tramite i legali Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo che lo rappresentano nel processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue che ripartirà a settembre.

In particolare, gli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo confermano la notizia dell’invito al Concistoro del cardinale Becciu da parte del Papa. Nel frattempo, la Comunità di Pattada, paese natale del cardinale Becciu, si unisce alla gioia del porporato che parteciperà al Concistoro per l’elezione dei nuovi cardinali.

“La comunità di Pattada – dice all’Adnkronos don Gianfranco Pala, parroco di Pattada e caro amico di Becciu – si unisce alla gioia di don Angelino per la bella notizia. Il prossimo Concistoro rappresenta senza dubbio un momento di comunione molto importante”.

“Santa Sabina patrona di Pattada – osserva ancora il parroco- alla cui festa ci stiamo preparando, ha dato un segno che il Signore non dimentica i suoi figli e li accompagna nel momento della sofferenza e della gioia. Don Angelino il 29 non sarà con noi a Pattada, ma siamo felicissimi che dove si troverà il giorno, fortemente significativo, sarà vicino a noi, come noi lo saremo a lui”. Becciu prenderà parte al Concistoro e agli incontri dei cardinali di fine settembre voluti dal Papa.

