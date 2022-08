Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice di bassa pressione che sta portando forte maltempo su buona parte d’Italia dovrebbe restare imprigionato sull’Europa orientale per diversi giorni e influenzare il tempo su alcune delle nostre regioni anche nella nuova settimana. Qualche indizio lo avremo già nella seconda parte del weekend quando l’instabilità potrà interessare le regioni meridionali, poi a seguire nuovi impulsi di aria fresca dovrebbero raggiungere il Sud. C’è ancora molta incertezza se avremo a che fare con un vero e propri fronte in arrivo dall’area balcanica oppure se solo con dei temporali stimolati dall’aria più fresca presente in quota ma questi sono dettagli tecnici che vedremo in seguito. Più sicurezza invece sulle aree potenzialmente interessate dall’instabilità che dovrebbero essere esclusivamente quelle meridionali e in particolare la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la bassa Campania con una leggera influenza anche della Sicilia nord orientale e delle zone interne del Centro ma qui solo nel pomeriggio. Su questi settori va immaginato un tipo di tempo spiccatamente variabile con possibilità soprattutto nelle ore centrali di temporali, anche di una certa rilevanza. I modelli vedono come giornata peggiore quella di martedì con un miglioramento graduale mercoledì. Diversa sarebbe la situazione sulle regioni centro settentrionali più immerse in una matrice anticiclonica ibrida afro mediterranea che garantirebbe più sole ma anche un rialzo termico. Per ora non possiamo dire altro, solo che vi consigliamo di seguire tutti gli aggiornamenti che seguiranno vista la particolare situazione, ancora suscettibile di cambiamenti.

METEO LUNEDI’ 22 AGOSTO. Al Nord: Sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sulle aree alpine, ma senza precipitazioni. Temperature stabili, massime tra 29 e 33. Al Centro: Poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano in Appennino e isolati piovaschi sui rilievi abruzzesi. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 34. Al Sud: Parzialmente nuvoloso con instabilità pomeridiana e qualche rovescio o temporale sui rilievi di Campania, Basilicata e in Calabria. Temperature stazionarie o in lieve calo, massime tra 27 e 32.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali settentrionali, litorali meridionali, pianure settentrionali, capitale, subappenninche e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle pianure meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mare da mosso a poco mosso.



Commento del previsore Lazio

Prosegue la breve fase di maltempo con temporali anche forti sulla Toscana specie centro-settentrionale; precipitazioni sparse, ma localmente intese sul resto del settore. Graduale attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio a partire dai settori nord-occidentali, residue piogge sul frusinate. Bel tempo tra Umbria, Lazio e Toscana, salvo della locale instabilità diurna a ridosso dei rilievi.

(Fonte: 3B Meteo)

