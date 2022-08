Miss Italia: a Civitavecchia Michelle Bobboni vince il titolo speciale di Miss Riviera Tirrenica 2022

Civitavecchia – Dopo diciassette lunghissimi anni, ieri sera il Concorso Miss Italia ha fatto nuovamente tappa a Civitavecchia. Tantissima gente ha affollato il lungomare della “ Marina “ dove in questi giorni si sta svolgendo la rassegna “ Civitavecchia Summer Festival “ promossa dall’Associazione Culturale “ Stazione Musica “, patrocinata dal Comune di Civitavecchia, che ha ospitato l’evento organizzato dalla Delta Events esclusivista del Concorso per la regione Lazio. In palio la prima fascia speciale, valida come passaporto per le prefinali nazionali di metà settembre.

Ad aggiudicarsi la fascia di MISS RIVIERA TIRRENICA 2022 è MICHELLE BOBBONI, 19 anni, di Fonte Nuova, bionda, occhi celesti, alta 177 cm. Michelle dal prossimo mese di settembre inizierà a frequentare l’università alla facoltà di Marketing e Gestione Aziendale d’Impresa, nel tempo libero ama leggere e fare sport. Sogna di diventare prima una modella professionista e poi imprenditrice nel mondo della moda.

A consegnarle fascia e corona il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e il pugile civitavecchiese Emiliano “ Tizzo “ Marsili, campione in carica Unione Europea pesi leggeri che ha conquistato il titolo lo scorso l’1 aprile e ora punta a una nuova corona mondiale dopo quella vinta nel 2012 per i pesi leggeri IBO.

Al secondo posto SWAMI CIUCCI, 20enne romana del Tiburtino, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 179 cm. Diplomata all’istituto di economia informatica, non frequenta l’università e pratica fitness. I suoi hobby sono la fotografia e la musica. Il suo sogno è quello di affermarsi come modella professionista.

Al terzo posto ELISA CROCCHIANTI, 22enne romana di Castelverde, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 172 cm. E’ una ballerina agonistica di latino americano e fina da bambina sogna di diventare Miss Italia

Al quarto posto CAROLINA STIGLIANO, 18enne romana del Portuense, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 177 cm, frequento il liceo delle scienze umane. Ha praticato per tanti anni la pallavolo e ama andare in palestra e leggere. Sogna di diventare una modella professionista, laurearsi e viaggiare per il mondo.

Ha presentato la serata la brava e bella Margherita Praticò, agente del concorso per il Lazio. 34 le ragazze in gara che hanno sfilato e ballato sui successi dell’estate, in abito elegante, moda mare e tradizionale body da gara, dirette dal regista Mario Gori. Grande successo hanno riscosso anche i fuoriprogramma dello show : il “ Fashion Kids “ con protagonisti 90 bambini, coordinati da Serena Giocondo, che hanno calcato il palco come dei veri protagonisti indossando capi di alcuni store locali e le due esibizioni di danza delle ballerine Miriam Brunori e Livia Fantauzzi.

In giuria, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Civitavecchia, il sindaco Ernesto Tedesco accompagnato dai consiglieri comunali Antonio Giammusso e Pasquale Marino, il campione di pugilato Emiliano Marsili, l’organizzatore di Miss Italia America Roberto Onofri ed “addetti ai lavori”, come Marilena Ravaglioli ( Coreografa ), Lello Sebastiani (lookmaker), Luca Mastrangelo (produttore cinematografico), Tommaso Capezzone (personal trainer dei Vip ), la fotomodella Chiara Burla ( Miss Roma 2019 ).

LE PROSSIME TAPPE DEL TUOR DI MISS ITALIA NEL LAZIO

Altri due appuntamenti ad agosto : Giovedì 24 alle ore 18.30 agli altipiani di Arcinazzo, presso la Villa di Traiano, in palio l’importante titolo di Miss Eleganza Lazio 2022. Domenica 28 alle ore 22.00 a Roma, da Borgo Ripa (lungotevere Ripa 3 ) con l’assegnazione del titolo storico di Miss Cinema Roma 2022. A settembre : Lunedi 5 alle ore 22.00 a Roma, da Borgo Ripa (lungotevere Ripa 3 ) con l’assegnazione della fascia di Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2022. Mercoledì 7 settembre, alle ore 21.30 presso lo Stadio di Domiziano (patrimonio UNESCO) l’attesissimo appuntamento con MISS ROMA 2022, Patrocinato dal Comune di Roma. Il giorno seguente, giovedì 8 settembre (ore 21.30), nuova tappa presso “Sublime – La villa”, con l’assegnazione della fascia Miss Kissimo Biancaluna Lazio 2022. Epilogo finale giovedì 15 settembre (ore 21.30) a Civitavecchia, presso Porta Livorno, con il conferimento del titolo regionale più importante, quello di MISS LAZIO 2022. Completeranno il calendario altre date in via di definizione con l’assegnazione di altrettanti titoli regionali.

