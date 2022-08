Pomezia. Contrabbandiera di sigarette, le nascondeva in un capannone: denunciata

Pomezia – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia nella serata di ieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del Comune di Pomezia e di alcune zone del IX Municipio di Roma, finalizzato, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Nel corso dell’attività svolta a Pomezia, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero una donna romana di 51 anni, accusata di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

La 51enne è stata individuata a seguito di un controllo scattato nella zona industriale di Pomezia da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che, all’interno di un capannone di cui era locataria, hanno rinvenuto 6.000 pacchetti di sigarette sprovvisti del marchio del Monopolio di Stato.

Durante il servizio di controllo, i militari hanno controllato, complessivamente, 162 persone e 90 veicoli in transito sul territorio di competenza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link