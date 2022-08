Minturno – E’ stato un esperimento di successo. Il connubio Sport e storia ha avuto un grande successo. L’idea del Nordic walking ha incontrato i favori di tantissimi cittadini e turisti che sabato pomeriggio sono accorsi in piazza Roma Minturno per una passeggiata alla scoperta di località storiche della cittadina.

Un team di esperti, composti da istruttori di secondo livello – Vittore Camerota, Anna Treglia e Fabio Camerota –, insieme alla docente di Storia Catia Casaburi hanno accompagnato gli appassionati partecipati in una “nordicata” attraverso le bellezze storiche di Minturno.

Foto 3 di 3





A condividere l’iniziativa anche il Comune di Minturno che non solo ha dato il patrocinio, ma ha preso parte attivamente all’iniziativa con il suo assessore al Welfare, alle Politiche Sociali, all’Immigrazione e alle Politiche per l’Integrazione, Ilaria Pelle.

Il gruppo è partito da Portanova per raggiungere il Dritto Portico, dirigersi poi alla Porta Cappella, arrivare inoltre a Porta Santo Stefano, attraversare gli antichi vicoli della cittadina, sostare a San Pietro, giungere alla Portella, visitare il Castello Baronale e infine la chiesa di San Francesco.

Si è trattato di 3 ore vissute con curiosità ed entusiasmo dai presenti che hanno potuto approfondire una serie di aspetti storici, ai più sconosciuti, sui luoghi visitati.

Il format Nordic walking – storia è un format di successo che va consolidandosi grazie anche all’esperienza già realizzata, sempre con successo, il 13 agosto scorso nell’area di Levante di Monte d’Argento. E non si tratterà degli unici due incontri previsti, perché sabato 3 settembre alle 18 l’appuntamento con il Nordic walking torna con una passeggiata alla Torre saracena. Un’altra immersione nella storia di Minturno-Scauri con la guida esperta del Nordic walking e della docente Casaburi che tornerà ad evidenziare le particolarità storiche della piccola torre situata su monte d’Oro a Scauri.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Minturno, clicca qui