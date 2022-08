A Ostia il mare è davvero per tutti: aumentano i lidi dove i disabili entrano gratis

Ostia – Salgono a 14 gli stabilimenti balneari lidensi che hanno deciso di partecipare all’esperienza del X Municipio accessibile per le persone diversamente disabili. Ai nove stabilimenti che già avevano aderito si sono aggiunti nei giorni scorsi la Bonaccia il Capanno, il Kursaal – la Vela e il Vittoria.

“Per la nostra Amministrazione – il commento di Silvia Fiorucci, presidente della Commissione Pari Opportunità – si tratta di un tema centrale. Abbiamo lavorato in questi mesi congiuntamente con i presidenti Arcamone e Di Matteo, rispettivamente delle commissioni Sociale e Politiche Abitative – Mobilità e Lavori Pubblici, ed il risultato è più che gratificante. Dare la possibilità a tutti i cittadini di usufruire di un bene prezioso qual è il mare, attrezzando gli arenili e riservando una postazione gratuita alla persona disabile e a due accompagnatori dal lunedì al venerdì, è un segnale di attenzione bellissimo”.

“A fine stagione – conclude Fiorucci – convocheremo una riunione, un tavolo tecnico attorno al quale siederemo con gestori balneari e Consulta Della Disabilità per uno scambio di idee e proposte che porti ad ulteriori politiche idonee e soddisfacenti sul tema dell’accessibilità ”. Di seguito la lista dei lidi che hanno aderito al progetto di accessibilità:

Bonaccia

Belsito

Bettina

Bicocca

Bussola

Capanno

Marinella

Nuova Pineta

Plinius

Pinetina

Kursaal

Urbinati

Vela

Vittoria

