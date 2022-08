Aranova, ciclista investito sull’Aurelia: atterra l’eliambulanza

Fiumicino – Ancora un incidente sulla via Aurelia, questa volta ad Aranova, località a nord del territorio comunale di Fiumicino. Un ciclista è stato investito da un’automobile. Chi era alla guida si è fermato a prestare soccorso. Il ciclista, ferito, è stato soccorso dal personale sanitario e, tramite eliambulanza, trasportato in ospedale. Sul posto sono anche giunti i Carabinieri di Torrimpietra. I militari dell’Arma stanno ascoltando i testimoni per ricreare l’esatta dinamica dei fatti e, quindi, configurare (successivamente) eventuali reati.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link