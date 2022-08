Europei di Nuoto Master, a Ostia le gare di pallanuoto e le acque libere

Ostia – Dopo gli Europei di Kranj 2018 e i Mondiali di Gwanju 2019, finalmente l’attesa è finita. Stanno per tornare i Master in gara nella competizione continentale del 2022.

Sarà coinvolto anche il Polo Natatorio di Ostia con le gare di pallanuoto e il litorale con le gare in acque libere in mare. Dopo i successi gli azzurri e le medaglie conquistate da Paltrinieri e compagni, scendono in gara gli atleti della categoria superiore. Lo faranno dal 24 al 4 settembre.

La splendida cornice di Roma e l’Italia ospiteranno per la prima volta nella storia la rassegna continentale per gli over 25 dal 24 agosto al 4 settembre prossimi. Presenti cinque discipline acquatiche: nuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, tuffi e pallanuoto, che saranno in programma in cinque sedi di gara: Stadio del Nuoto, Stadio Nicola Pietrangeli, Unipol Blustadium Pietralata, Lido di Ostia e Polo Acquatico Frecciarossa.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.