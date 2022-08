Roma – L’uomo della storia e che ha cambiato la storia dello sport è lui. Giorgio Minisini. Il Gigante del Sincronizzato.

La passione della vita, la forza nel danzare in acqua e di esprimere se stesso. L’amore per lo sport stesso e per i suoi valori immortali. Cittadino di Ladispoli e fiero atleta azzurro è stato uno dei campioni tricolori che ha fatto sognare ed emozionare i tifosi e gli appassionati agli ultimi Europei di Nuoto a Roma. E nel magnificente Foro Italico, dalle capacità di cambiamento in strutture e impianti che stupiscono il mondo, il campione del mondo nel duo tecnico e libero (quindi bicampione) appena sbarcato da Budapest, ha continuato a vincere. E al collo si è messo 4 medaglie d’oro al Foro Italico, portando a 16 il bottino complessivo del palmares in 7 anni di Nazionale Italiana (8 medaglie iridate e 8 medaglie europee, tra cui 3 ori mondiali e 4 ori, appunto, continentali).

Due ori sono arrivati a Roma, in coppia con Lucrezia Ruggiero (già campionessa iridata a Budapest con Minisini) e due primi posti sono giunti invece nel singolo (tecnico e libero) del debutto assoluto in competizione e nello sport acquatico. Non ha deluso le attese Giorgio e la città di Ladispoli ha trovato il suo Re delle Acque, danzante, elegante e determinato nell’arrivare fino in fondo. Fino alla gloria e fino al sogno personale.

Ha preso per mano poi Arianna Sacripante con cui ha tessuto una splendida esibizione nella piscina olimpica allestita allo Stadio Pietrangeli per l’occasione degli Europei. L’atleta paralimpica ha danzato con il campione europeo sulle note di ‘Imagine’ conquistando il pubblico e una indimenticabile standing ovation. La splendida sincronette, con la Sindrome di Down, ha emozionato e si è emozionata insieme al suo cavaliere azzurro.

A soli 26 anni l’atleta delle Fiamme Oro ha scritto la storia del nuoto sincronizzato. La sua storia tra le pagine indimenticabili degli Europei di Nuoto a Roma e ha partecipato alle 62 medaglie conquistate dall’Italia. Ladispoli ha il suo Re. Re Giorgio del Sincronizzato. Ed è solo l’inizio.

