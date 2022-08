Pattinaggio artistico a rotelle, oltre 40 azzurri impegnati ai Campionati Europei

Roma – Per la prima volta sarà Andorra ad ospitare il Campionato Europeo di Pattinaggio Artistico a rotelle dal 31 agosto al 10 settembre prossimo.

L’evento sarà organizzato congiuntamente dalla Royal Spanish Skating Federation (RFEP) e dalla Andorran Skating Federation (FAP) sotto l’egida della World Skate Europe. Il commissario tecnico della nazionale Fabio Hollan ha reso note lo scorso luglio le convocazioni degli Junior e Senior. Le convocazioni degli atleti Cadetti e Jeunesse sono reperibili qui. Il programma gare è disponibile nell’ ultimo comunicato ufficiale dell’evento.

Di seguito l’elenco degli Azzurri in gara

Singolo

Junior Maschile

Bovara Kevin 321 – Diavoli Verde Rosa

Chimetto Alex 3470 – VS Skating

Campoli Jacopo 2414 – Imola Roller

Junior Femminile

Fiori Gioia 2555 – S.C.Anguillara

Rocco Giulia 3728 – Scuola Zelarino

Pizzingrilli Federica 2308 – Fonte Roma Eur

Senior Maschile

Liberatore Alessandro 183 – Pol. Pontevecchio

Sarnataro Vincenzo 3427 – Pol. Real Lions

Gelao Danilo 3383 – ASD Cassandra

Senior Femminile

Tarlazzi Rebecca 4332 – TM Roller Academy ASD

Luppi Giada 3728 – Primavera dello Sport

Zangoli Micol 1142 – Rinascita Sport Life

Coppia Artistico

Junior

Campoli Jacopo/Caputo Matilde – 2414/4332 Imola Roller/ TM Roller Ac.

Chimetto Alex/Carta Laura – 3470/112 VS Skating/Pol. Spinea

Di Punzio Andrea/Sartori Anna – 1137 Montecchio Precalcino

Artistico

Senior

Cortini Tommaso/Mills Micol – 1142/782 Rinascita Sport Life / Pol. Orizon

Bozzini Alessandro/Piazzi Alice – 938/183 Pol. Salsese/Pol. Pontevecchio

Rrapushi Aldo/Locuratolo Caterina -1142 Rinascita Sport Life

Solo Dance

Junior Maschile

Altieri Gherardo Degrassi 167 – A.R. Fincantieri

Vittuari Francesco 198 – Pol. Lame

Padovan Walter 181 – P.A. Jolly Trieste

Junior Femminile

Sasso Roberta 264 – U.S. Invicta Skate

Trevisan Giorgia 3281- P.A. Azzanese

Cantalini Linda 3889 – ASD Par

Senior Maschile

Masiero Nicholas 112 – Pol. Spinea

Casella Giorgio 2438 – S.C. Don Bosco

Allegranti Raoul 782 – Pol. Orizon

Senior Femminile

Nuti Martina 3895 – ASD Skating Acc.

Mazzini Sara 3895 – ASD Skating Acc

De Luca Chiara 167 – A.R. Fincantieri

Coppia Danza

Junior

Altieri Degrassi Gherardo/Sasso Roberta – 167/264 Fincantieri/Invicta Sk

Arici Alessandro/Bonera Alice – 1353/34 Roll C. Bettini/Patt. Art. Concesio

Padovan Walter/Ciuoffo Carlotta – 181 P.A. Jolly Trieste

Senior

Qualizza Mattia/Campagnol Rachele – 165/115 Patt. Art. Pieris/SS Virtus

Stasi Samuele/Golluscio Ilaria – 782 Pol. Orizon

Garbolino Emanuele/Barguino Camilla – 1133 Murialdo Rivoli

Potrai seguire l’avventura europea degli azzurri sui canali social e sul sito Fisr.it.

Foto di Raniero Corbelletti

(fisr.it)

