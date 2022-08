Sport paralimpico, muore Alfredo Marson. Il ricordo di Maria Stella Maglio

Ha perso un grande uomo di sport e di vita il mondo paralimpico. Alfredo Marson, personaggio storico e stimato dal movimento tricolore italiano, per il lavoro fatto nella crescita di atleti e cura della disabilità, ha lasciato un grande vuoto.

Ne parla, con personale messaggio inviato a Il Faro online, la Sig.ra Maria Stella, moglie del gigante Antonio Maglio, medico dell’Inail che portò le Paralimpiadi in Italia, partendo da Villa Marina a Ostia, ideatore della ‘sport disabilità’ e precursore di progetti odierni in aiuto di persone e atleti disabili: “Ho appreso la tragica notizia della scomparsa del grandissimo e stimatissimo presidente della Asd Briantea 84 Alfredo Marson – dice Maria Stella – abbiamo perduto una parte di tutti noi, che l’abbiamo frequentato riconoscendone la sua grandezza morale, dal pensiero speciale e quale benefattore delle persone con disabilità riportandoli alla vita attraverso lo sport”.

Alfredo Marson ha preso per mano persone, facendole diventare atleti e uomini e donne del domani. “Personalmente mi inchino alla sua missione – prosegue la Sig.ra Maglio – perché tale è stata, in quanto ha sempre anteposto tutto, tutti e se stesso alla formazione di atleti divenuti, grazie alla sua guida, atleti paralimpici e creato una società sportiva di tutto rispetto per i successi conseguiti, soprattutto nel basket in carrozzina e per il numero considerevole di atleti formati. Ciao presidente Marson, un fragoroso applauso”.

Il Comitato Italiano Paralimpico omaggia la figura di Marson, con queste parole: “È scomparso Alfredo Marson, presidente e fondatore della Briantea84, una delle più importanti e blasonate società sportive italiane di basket in carrozzina. Con lui la società lombarda ha conquistato otto campionati italiani e sette Coppe Italia divenendo un’eccellenza e un punto di riferimento nazionale.

Luca Pancalli dichiara: “Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Alfredo Marson, Presidente e fondatore della Briantea84 e componente illustre, autorevole e appassionato della famiglia paralimpica italiana. Ho conosciuto Alfredo quando ero ancora un atleta paralimpico. In tutti questi anni ho potuto dunque ammirare il suo impegno a sostegno dello sport paralimpico, in particolare del basket in carrozzina. È grazie alle grandi competenze e all’amore per lo sport di uomini come Alfredo Marson se lo sport paralimpico ha raggiunto livelli di popolarità e di professionalità impensabili fino a qualche anno fa. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma la sua eredità è un bagaglio di valori e di insegnamenti che resteranno in vita per sempre. Alla famiglia di Alfredo Marson e alle persone a lui più care voglio esprimere il mio cordoglio e quello di tutto il Comitato Italiano Paralimpico. Ciao Alfredo, sarai per sempre nei nostri cuori”. Conclude il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

“Un amore lungo 38 anni quello che ha dato al nostro movimento senza risparmiarsi mai. Non ci sono parole per descrivere il Presidente della Briantea Alfredo Marson e tantomeno la grande statura dell’uomo, è il momento più triste della storia della Federazione e rispettando le sue ultime volontà di andarsene senza clamore posso solo dire che ci mancherà tantissimo e che ognuno di noi lo porterà sempre nel cuore” , ha dichiarato il presidente della FIPIC (Federpallacanestro paralimpica) Ferdinando Zappile. La Federazione ha inoltre espresso “le più sentite condoglianze alla Famiglia, alla Briantea da parte del presidente federale Fernando Zappile, del vicepresidente Chiara Coltri, del segretario generale Alessia Ferri, dei Consiglieri, del direttore tecnico Carlo Di Giusto, degli staff delle Nazionali, di tutti gli Atleti e dei dipendenti e collaboratori federali”.

(foto@ComitatoItalianoParalimpico)

