Vandalizzato il murale di Falcone e Borsellino, Tirrito: (Co.G.I.): “Non abbassare la guardia. Il 10 settembre manifestazione a Roma”

Roma – “Vernice rossa e scritte contro la lotta alla mafia. E’ stato così deturpato il murales che ritrae i giudici Falcone e Borsellino (leggi qui). Un attacco vile, un gesto deprecabile che è un attacco e un insulto non solo alla memoria di chi ha dato tutto se stesso, fino all’estremo sacrificio, nella lotta alla mafia. E’ un attacco alla legalità stessa”.

A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I. (il Comitato dei collaboratori di Giustizia), che aggiunge: “Accogliamo di buon grado la promessa del sindaco Gualtieri e dell’assessore Gotor di ripristinare in breve tempo il murales. Ma ciò non basta. Chi ha deturpato la memoria di Falcone e Borsellino deve essere subito identificato. Non possiamo permettere che succeda di nuovo. Non possiamo permettere che questo atteggiamento di disprezzo verso la magistratura e la cultura dell’antimafia dilaghi“.

Anche per questo sabato 10 settembre, con Valeria Grasso ed altri testimonial antimafia, ci raduneremo a Roma, proprio davanti al murales deturpato, per esprimere solidarietà a tutti gli agenti delle forze dell’ordine, ai magistrati e a tutti i cittadini impegnati nella lotta alla mafia. Una lotta che lo Stato può vincere solo se non lascia impuniti gesti come questi”, conclude Tirrito.

