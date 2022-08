Elezioni 2022, Coronas: “Fiumicino protagonista della campagna elettorale di Forza Italia”

Fiumicino – “Manca un mese per il ritorno alle urne: tra quattro settimane gli italiani saranno chiamati a votare per rinnovare Governo e Parlamento. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni, ho affiancato il mio partito, Forza Italia, per la compilazione delle liste dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica“.

Così, in una nota, il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Fiumicino, Alessio Coronas, che annuncia: “Ho dato anche la mia disponibilità, come candidato supplente, a partecipare alla grande sfida delle elezioni politiche del 25 settembre. Ringrazio il presidente Tajani che guiderà la squadra di FI in tutta Italia sostegno il nostro presidente, Silvio Berlusconi. Candidati che dialogheranno con i residenti e gli elettori anche nella nostra città. Fiumicino sarà, infatti, protagonista in questa campagna elettorale con l’organizzazione di eventi e iniziative a sostegno dei candidati di Forza Italia nel proporzionale e dei candidati del centrodestra nei collegi uninominali di Camera e Senato”.

“E’ un onore per me essere al servizio del mio partito per questa prima sfida elettorale che nei prossimi mesi sarà seguita dalle amministrative di giugno in cui i cittadini di Fiumicino dovranno scegliere il loro nuovo Sindaco”, conclude Coronas.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link