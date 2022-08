Ostia – Arrivano le prime medaglie nel nuoto di fondo per l’Italia Master agli Europei. Questa mattina nel mare antistante la spiaggia Spqr del Lungomare Vespucci, che ha visto trionfare Paltrinieri, Acerenza e i compagni azzurri nello scorso week end, si tuffano tra le onde gli atleti di categoria di età più grandi, che hanno fatto dello sport una passione e svolgono lavori diversi, oppure sono in pensione.

Tantissimi gli atleti partecipanti allora e gli azzurri conquistano ben otto medaglie nella 3 km di fondo.

E’ la diciottesima edizione dei Campionati Europei e gli azzurri collezionano quattro ori, 2 argenti e 2 bronzi. Vincono Fabio Calmasini (50-54), Andrea Marcato (45-49), Mara Guglielmi (70-74) e Sara Alfonsi (40-44); gli argenti sono di Gaia Naldini (45-49), Francesca Bonacci (40-44); i bronzi di Maurizio Valiserra (50-54) ed Emiliano Guerranti (45-49).

