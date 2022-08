Nuova “revisione” dei ministeri nella Chiesa: il Papa avvia il dialogo con i vescovi

Città del Vaticano – Nuova “rivoluzione” nel mondo della Chiesa cattolica. “Desidero nei prossimi mesi, nelle modalità che verranno definite, avviare un dialogo sul tema con le Conferenze Episcopali per poter condividere la ricchezza delle esperienze ministeriali che in questi cinquant’anni la Chiesa ha vissuto sia come ministeri istituiti (lettori, accoliti e, solo recentemente, catechisti) sia come ministeri straordinari e di fatto”.

Ad annunciarlo è Papa Francesco tramite un messaggio inviato ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, nel cinquantesimo anniversario della Lettera apostolica in forma di Motu Proprio Ministeria Quaedam di San Paolo VI.

Nel Motu Proprio, il Pontefice sottolinea che Ministeria quaedam “ha aperto la porta al rinnovamento dell’esperienza della ministerialità dei fedeli, rinati dall’acqua del battesimo, confermati dal sigillo dello Spirito, nutriti dal Pane vivo disceso dal cielo”.

“Per poter ascoltare la voce dello Spirito e non arrestare il processo, facendo attenzione a non volerlo forzare imponendo scelte che sono frutto di visioni ideologiche, ritengo che sia utile – precisa Francesco – la condivisione, tanto più nel clima del cammino sinodale, delle esperienze di questi anni. Esse possono offrire indicazioni preziose per arrivare ad una visione armonica della questione dei ministeri battesimali e proseguire così nel nostro cammino”.

