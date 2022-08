Onorati e Catini: “Il mare di Fiumicino ha bisogno di uno sviluppo serio, non di spot elettorali”

Fiumicino – “La città di Fiumicino non è nell’immaginario collettivo conosciuta solo per il suo aeroporto. Il nostro mare e i tramonti sono uno spettacolo indiscusso. Ben 24 chilometri di costa pieni di vita: la pineta monumentale con il pinolo doc, la tellina con le sue sagre, gli agriturismi e la ristorazione che contribuiscono a creare quell’atmosfera ideale per trascorrere bene il proprio tempo libero”.

E’ quanto si legge in un comunicato a firma di Massimiliano Catini e Giovanna Onorati, esponenti di Azione Fiumicino, che aggiungono: “Si è sviluppato nel tempo molto turismo, soprattutto ‘mordi e fuggi’; siamo a pochi chilometri dalla Capitale, che è diventata troppo caotica e ritagliarsi qualche ora di relax è vita. Nei fine settimana assistiamo ad interminabili code e alle giuste lamentele dei residenti che restano intrappolati nelle loro case. Certo, sarebbe opportuno rivedere la viabilità e i servizi. Servirebbe una vera e propria rivisitazione del piano regolatore che ammetta nuove costruzioni ma che allo stesso tempo preveda servizi adeguati all’aumento della popolazione. Che non si segua dunque il modello del Demanio: sono aumentati i canoni del settecento percento per le case ma i controlli e i rinnovi vertono in uno stato di totale confusione”.

I due esponenti di Azione Fiumicino tornano poi proprio sul rinnovo delle concessioni: “Abbiamo circa 115 concessioni demaniali marittime scadute il 31 dicembre 2020. Il litorale lo fanno soprattutto le strutture di ricezione turistica, che dovrebbero essere in regola per poter creare nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro, dignitosamente retribuiti, finalizzati al miglioramento dei servizi per residenti e turisti. Lo scarico di responsabilità a tutti i livelli è palese. Tra l’altro non si comprende perché dai controlli effettuati dall’Amministrazione in questi ultimi tempi, pur avendo i requisiti, solo 30 concessioni demaniali marittime sono state ritenute idonee, creando confusione e disparità. Speriamo di non dover assistere ai giochi politici dell’ultimo momento della campagna elettorale: pur di ricevere consensi si promettono ‘mari e monti’ senza risoluzioni vere”.

