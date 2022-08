Al via la Sagra dell’Uva a Cerveteri: prima setata all’insegna della musica

Cerveteri – La serata d’esordio della 59esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti a Cerveteri propone un appuntamento d’eccezione, dall’altissimo valore musicale, artistico e istituzionale.

Alle ore 21:30 il Gruppo Bandistico Cerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati, sarà infatti in concerto al Parco della Legnara insieme alla Banda Stadtkapelle Fürstenfeldbruck k e. v. del Maestro Paul Roh realtà bandistica del comune gemellato tedesco e il gruppo rock locale gli Stonehenge. Il concerto è ad ingresso gratuito.

“Un evento eccezionale che offrirà non solo un grandissimo momento musicale, ma anche un importante occasione di incontro con il Gruppo Bandistico del Comune gemellato di Fürstenfeldbruck – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali – in scaletta, brani della tradizione popolare italiana, brani storici e marce brillanti. Ad impreziosire e a rendere ancor più unico l’evento, la partecipazione degli Stonehenge, gruppo musicale del nostro territorio che unirà la propria anima rock alle sinfonie del Gruppo Bandistico Cerite”.

“Il concerto di domani sarà anche occasione per ricominciare un percorso con le nostre città gemellate – prosegue il Vicesindaco Federica Battafarano – in questi due anni a causa della crisi pandemica che ha impedito spostamenti ed opportunità conviviali, il tradizionale incontro durante la Sagra si è purtroppo interrotto. Vogliamo che da qui, grazie al linguaggio universale rappresentato dalla musica, possa riaprirsi questo dialogo sia con il Comune tedesco che ovviamente con i comuni di Francia e Spagna Livry-Gargan e Almuñécar. Con l’occasione, ringrazio il Maestro Augusto Travagliati e tutti i musicisti e le musiciste del Gruppo Bandistico Cerite e il gruppo degli Stonehenge, grazie ai quali, nella serata di esordio della manifestazione più attesa dell’estate, ci offriranno un momento musicale davvero bellissimo”.

Gli altri spettacoli serali del Parco della Legnara sono quello di sabato 27 agosto, con la comica ed imitatrice Emanuela Aureli e domenica 28 agosto, con la cover band di Lucio Battisti

