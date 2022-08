Anche se i centri di bassa pressione principali sono piuttosto lontani dal nostro territorio, l’Italia non riesce a risentire di un vero e proprio regime di alta pressione. L’anticiclone africano è tornato sul continente nero e quello delle Azzorre mantiene le sue radici in aperto atlantico influenzando solo marginalmente l’Europa occidentale.

Con questi presupposti basterà davvero poco per innescare la formazione di nuovi temporali e quel poco ci sarà. In parte sarà legato alla vecchia depressione sull’Europa orientale che si allontanerà verso la Grecia, in parte all’arrivo di una perturbazione collegata a un vortice atlantico. Dunque avremo nuovi temporali, non diffusi come nella precedente fase ma ci saranno e localmente potranno essere anche forti.

Le zone a maggior rischio saranno l’Appennino centro meridionale e le zone alpine/prealpine centro occidentali ma queste ultime non prima di venerdì, una situazione che si complicherà ulteriormente nel weekend.

METEO GIOVEDÌ: Nord, in prevalenza soleggiato pur con qualche addensamento pomeridiano sui settori alpini orientali e possibilità di qualche isolato piovasco. Centro, soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale lungo la dorsale appenninica in assorbimento serale. Sud, variabilità su Salento e Calabria ma senza fenomeni rilevanti al mattino. Pomeriggio con temporali sulle zone interne appenniniche in locale propagazione ai settori costieri. Migliora tra la sera e la notte. Temperature in lieve rialzo al Nord sulle regioni occidentali. Venti deboli settentrionali cin rinforzi sul medio basso Adriatico e lo Ionio settentrionale. Mari mossi o molto mossi basso Adriatico e alto Ionio. Poco mossi gli altri

Evoluzione meteo Lazio

Condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate su Toscana, Umbria e Lazio, salvo il persistere di locale instabilità diurna su basso Lazio e Appennino Laziale, associata a locali piovaschi o brevi spunti temporaleschi. Ben soleggiato altrove. Temperature in rialzo nei valori massimi, punte fino a 34°C nell’entroterra. Venti deboli/moderati da NE, in rotazione da NO nel corso del pomeriggio sulle coste. Mari poco mossi.

Commento del previsore Lazio

L’alta pressione è disturbata da una circolazione fresca isolata sui Balcani che nei prossimi giorni continuerà a portare i suoi effetti sui settori del basso Lazio. Pertanto sono previste almeno fino a venerdì giornate complessivamente stabili su Toscana, Umbria e medio-alto Lazio, ad eccezione del Lazio meridionale che sarà interessato da variabilità pomeridiana, associata a locali rovesci o brevi spunti temporaleschi.