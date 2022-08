Casa della Salute a Palidoro, Ciocchetti (FdI): “Vicenda scandalosa, nessun beneficio per cittadini

Fiumicino – “La vicenda della Casa della Salute di Palidoro dimostra in tutta la sua evidenza il fallimento delle politiche sanitarie territoriali del Lazio”. Lo afferma l’esponente di FdI Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, commentando le proteste dei cittadini circa il mancato funzionamento dei servizi presso la struttura di Via Aurelia inaugurata nel maggio del 2021.

“Le case della salute, salvo alcune eccezioni, si sono rivelate un fallimento totale a causa della mancanza di personale e di adeguate tecnologie – spiega Luciano Ciocchetti – E’ scandaloso che nonostante i soldi pubblici spesi per la realizzazione di tali strutture i cittadini non abbiano beneficiato di alcun miglioramento e addirittura, come nel caso di Palidoro, si sia registrato un peggioramento sul fronte dei servizi sanitari resi agli utenti”. “Per tale motivo sosteniamo le proteste dei residenti, e siamo pronti a partecipare a manifestazioni di piazza tese a chiedere l’intervento delle autorità locali”, conclude Ciocchetti.

