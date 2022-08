Europei di Nuoto Master, Albanesi medico contro il Covid e fondista per passione

Ostia – Marcello Albanesi ha 37 anni, è nato a Roma, ha vissuto a Parigi e adesso lavora a Bari. Cammina tra la sabbia e non vede l’ora di iniziare la 3km nel mare della sua città.

Nello sport è deciso come nella vita professionale. “Da quando ero bambino ho sempre voluto diventare medico, non ho mai pensato ad altro. Anche quando ho iniziato con i master mi sono sempre dedicato al nuoto in acque libere. Mi ricorda molto la medicina: gli sforzi ripetuti, non dare per scontato la fatica. In quanto medico sono allenato per questo”.

Con l’inizio del Covid è stato in prima fila tra le corsie dell’ospedale. “Ho deciso volontariamente di prendere servizio in pronto soccorso, al Policlinico di Bari. Delle volte durante le notti non vedevo mai la fine. Anche nelle gare delle volte succede. L’importante è andare, rimanere concentrato e portare a termine il lavoro”.

Una vita ricca di studio e sport. “A Parigi ho concluso il dottorato di ricerca in immunologia, poi sono tornato in Italia per specializzarmi in allergologia e immunologia a Bari. Sono anche un ex pallavolista, ho giocato in serie B2. Soltanto verso i 30 anni ho deciso di iniziare il percorso master. Nuoto per il CUS Bari e la mia prima esperienza è stata nel 2017, a Budapest, nelle acque del Lago Balaton. È un bel movimento. Siamo persone con diverse attività professionali, ma quando scendiamo in acqua siamo accomunati dalla passione per lo sport. La lealtà e la fatica sono gli insegnamenti più importanti che mi ha trasmesso lo sport, ma anche il senso di squadra e il rispetto del risultato, compresi quelli negativi”.

Tra i suoi tratti distintivi i capelli lunghi e il tatuaggio di un’arpa. “Sono un musicista. Canto e suono l’arpa. Lo sport e la musica sono attività importanti per mantenere l’equilibrio nella vita di tutti i giorni. È bello avere un’identità anche al di fuori del mondo del lavoro, altrimenti diventiamo solo lavoro”. (roma2022.eu)

Foto D. Montano/ Deepbluemedia

