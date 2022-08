Ostia – Torna ad Ostia e vince di nuovo. La campionessa tedesca Angela Maurer, 47 anni, si è imposta nella 3 chilometri di categoria ai Campionati Europei Master di Nuoto in acque libere nello stesso mare dove nell’estate del 2009 trionfò ai Mondiali davanti a Federica Vitale, bronzo.

La fondista, inserita nella Swimming Hall of Fame, ha conquistato in carriera 9 medaglie mondiali vincendo anche a Napoli nel 2006 sempre nella lunga distanza.

Foto 2 di 2



Prevalentemente in gara nella 10 e 25 chilometri, ai Campionati Europei ha conquistato 10 medaglie con la storica doppietta al lago Balaton, vicino Budapest, nel 2006.

“Quando tu non dimentichi quello che hai imparato in 26 anni di fondo 😉 L’acqua è mia. Roma 2022. Sono tornata”, commenta divertita Maurer sui social, dove poi posta orgogliosa un ulteriore contenuto mostrando i risultati.

L’Italia e Angela Maurer: un amore d’oro che non conosce fine.

(federnuoto.it)

Foto di Andrea Staccioli / DBM

