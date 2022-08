Lavori notturni sulla Roma-Fiumicino: altri tratti della A91 chiusi tra il 29 e il 31 agosto

Fiumicino – Oltre allo svincolo per la Magliana (leggi qui), nuovi tratti della A91 si aggiungono alla chiusura dell’autostrada che collega la Capitale con l’aeroporto di Fiumicino. Anas fa infatti sapere che prosegue l’installazione dei sistemi tecnologici lungo l’autostrada A91 “Roma Fiumicino”, con interventi esclusivamente in orario notturno compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.

In particolare, nelle notti comprese tra lunedì 29 e mercoledì 31 agosto, lungo l’autostrada A91 sarà interdetta al traffico la rampa di immissione di Parco de Medici, mentre sul Grande Raccordo Anulare, sia in carreggiata esterna che interna, resterà interdetta l’uscita 30 “Roma Centro Magliana EUR”.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte