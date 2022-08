Localizzazione software: cos’è e perché è sempre più importante

Le aziende che si occupano di creazione e programmazione software lo sanno ormai molto bene: la localizzazione sta diventando sempre più importante, al punto tale che proporla ai clienti è una vera e propria prassi. Sviluppare un software al giorno d’oggi infatti non significa semplicemente creare un programma che sia adatto ad un certo target. Al contrario, è diventato fondamentale di questi tempi riuscire ad arrivare ad un numero di utenti pressoché illimitato o comunque molto più allargato rispetto al passato. Software ed applicazioni, per avere un successo reale, devono essere utilizzabili da una platea di clienti decisamente ampia, dal respiro internazionale.

Ecco perché la localizzazione software si sta rivelando un’attività sempre più indispensabile. Di cosa si tratta però nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Localizzazione software: di cosa si tratta

Quando parliamo di localizzazione software facciamo riferimento all'adattamento di un programma o di un'applicazione digitale ad un pubblico internazionale. Questo si traduce in una traduzione della lingua, ma non solo: per essere utilizzabile da utenti di nazioni differenti infatti il software deve essere adeguato anche per quanto riguarda molti altri aspetti, più tecnici.

Come si effettua la localizzazione di software ed app

Effettuare la localizzazione di software ed app è tutt’altro che semplice. Si tratta infatti di un’attività molto complessa, che va ben oltre la semplice traduzione della lingua e contempla anche aspetti più tecnici e specifici. È per tale motivo che non è facilissimo trovare una buona agenzia che offra tale servizio e che permetta di ottenere risultati soddisfacenti. Si tratta di un’operazione che deve contemplare molteplici attività e che deve essere effettuata con grande competenza, altrimenti si rischia di compromettere l’effettiva usabilità del programma.

Localizzazione software: perché è così importante

Localizzare software ed applicazioni al giorno d’oggi è diventato fondamentale: si tratta di un’operazione che tutte le aziende che intendono rivolgersi ad un pubblico internazionale devono effettuare. Per quale ragione però è così importante la localizzazione? Perché farne a meno rischia di compromettere il successo del progetto stesso?

Innanzitutto, perché al giorno d’oggi la maggior parte dei software e delle applicazioni sono concepiti per un pubblico internazionale. Devono dunque essere in grado di adattarsi a target differenti, risultando sempre chiari ed adeguati al loro scopo. In secondo luogo, la localizzazione consente di allargare il proprio raggio d’azione perché senza di essa il software avrebbe un impiego molto più limitato: risulterebbe del tutto inutilizzabile ad una fascia ampia di utenti.

La digitalizzazione ha trasformato il mondo ed il nostro stesso modo di concepire la realtà. Software ed applicazioni che non siano in grado di arrivare ad un pubblico internazionale non avrebbero nemmeno motivo di esistere al giorno d’oggi. Se però non si effettua la localizzazione, allora si preclude allo stesso applicativo di rivolgersi ad un pubblico globale.