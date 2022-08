Mondiali di Pallavolo, l’Italia al via con il Canada il 27 agosto

Dopo il trasferimento in pullman con partenza da Milano, gli azzurri sono arrivati a Lubiana per i Mondiali 2022 di pallavolo, in programma tra Slovenia e Polonia dal 26 agosto all’11 settembre.

Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo la preparazione svolta in Val di Fiemme e il DHL Test Match Tournament di Cuneo dove hanno sfidato Usa e Giappone, hanno svolto l’ultimo allenamento al Centro Pavesi di Milano prima della partenza per la località slovena.

Saranno 24 le squadre al via nella rassegna iridata, suddivise in sei gironi da quattro ciascuna. Gli azzurri, Campioni d’Europa in carica e reduci dal quarto posto nella Volleyball Nations League, sono inseriti nella Pool E di Lubiana con Cina, Turchia e Canada.

L’esordio dell’Italia sarà proprio contro la formazione nordamericana sabato 27 agosto (ore 21:15). La fase ad eliminazione diretta invece si aprirà con gli ottavi di finale il 3 settembre, mentre le finali per le medaglie sono previste domenica 11 settembre a Katowice, in Polonia.

I convocati del commissario tecnico De Giorgi

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò

Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

(coni.it)

(Foto Fipav)

