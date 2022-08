MotoGp, Bastianini: “A Misano corro in casa, proverò a vincere”

Rimini – Quello in calendario a Misano Adriatico il prossimo 4 settembre “è il nostro Gran Premio di casa, sia di Rimini che di San Marino e ovviamente è sempre bello fare quel qualcosa in più e regalare qualcosa a tutti i fan che vengono a vedere la gara. Non sarà semplice perché molti italiani sono lì per vincere però ci proveremo sicuramente”.

Così il riminese, Enea Bastianini, pilota che corre sulla Ducati del team ‘Gresini Racing’ inquadra la prossima sfida della MotoGp, in programma in Romagna, dopo la sfortunata gara nel Gran Premio d’Austria che lo ha visto abbandonare la sfida con il cerchione anteriore della sua ‘moto piegato dall’urto con un cordolo dopo essere partito dalla pole position.

“Per il futuro – ha spiegato a margine di un convegno al Meeting di Rimini – spero di rimanere sempre davanti per le gare che rimangono, essere sempre nella Top Five e non fare alti e bassi come nella prima parte della stagione. Il campionato – ha aggiunto – è partito molto bene poi abbiamo avuto un attimo di ‘drop’, siamo andati un po’ giù. Però – ha concluso – adesso ci siamo rifatti, purtroppo domenica una sfortuna che non ci voleva però l’importante è sempre essere competitivi”. (Ansa).

(foto@EneaBastianini-Twitter)

