Qualificazioni Mondiali di pallacanestro, l’Italia batte l’Ucraina

Riga – Passo avanti per gli azzurri del basket verso la qualificazione ai Mondiali del 2023. (leggi qui)

La squadra di Pozzecco ha sconfitto sul campo neutro di Riga in Lettonia l’Ucraina con il punteggio di 89-97 nella prima giornata della seconda fase delle qualificazioni.

Con questo risultato l’Italia è prima nel girone dove ha ottenuto quattro vittorie. Prossimo appuntamento contro la Georgia sabato prossimo a Brescia (Ansa).

(foto@MarcoBrondi-Italbasket/Facebook)

