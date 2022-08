Severini e Sbraccia: “Il bluff della Casa della Salute a Palidoro, una scatola semivuota”

Fiumicino – “Abbiamo assistito a più di un’inaugurazione, con i vertici regionali e comunali in grande spolvero a fare foto e conferenza stampa. Oggi quegli stessi vertici del Pd sono impegnati in battaglie fratricide per un posto al sole, e nel frattempo la Casa della Salute continua ad essere oggetto di critiche da parte di cittadini delusi, spiazzati, arrabbiati”. A parlare sono Roberto Severini e Paolo Sbraccia, lista civica Crescere Insieme

“La struttura è partita male da subito – proseguono -, non vedeva tutti i servizi promessi (e segnati sulle tabelle) realmente operativi. Ma oggi le criticità sono sotto gli occhi di tutti: continue proteste per telefoni non funzionanti, orari ridotti alla sola mattina fino elle 12 con un solo pomeriggio operativo e solo per una specialità.

Vane le promesse iniziali di avere un punto sanitario realmente operativo per la zona nord con primo soccorso, In compenso però, si fa per dire, abbiamo dovuto assistere anche allo smantellamento del sistema di primo intervento e della presenza dell’ambulanza 118 dislocata al Bambin Gesù.

Ecco dunque che il promesso miglioramento è diventato un reale peggioramento della situazione generale. E mentre i cittadini aspettano da tempo che le promesse diventino realtà e le inaugurazioni lascino il posto all’operatività, i vertici del Pd sono in altre faccende (politiche) affaccendati. Intanto sta passando l’ennesima estate di emergenza, i social si riempiono di proteste e la Asl, così come il Comune, fanno finta che tutto vada bene.

Queste criticità le abbiamo sollevate per tempo, anche in forma ufficiale, ma nulla è cambiato. Anzi, le cose giorno dopo giorno peggiorano. Se non ci saranno risposte – concludono -, proseguiremo la nostra azione di sollecitazione delle autorità anche con una manifestazione di piazza”.

