Tennis, ottavi senza gloria per Sonego al Winston Open: l’azzurro è fuori

Lorenzo Sonego ha lottato fino al tie-break del terzo set contro lo statunitense Maxime Cressy negli ottavi del Winston-Salem Open, torneo Atp 250 in corso sul cemento in Nord Carolina.

Risultato dell’incontro 6-7 (4/7), 6-2, 7-6 (7/3) a favore di Cressy. (Ansa).

(foto@Federtennis-Facebook)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.