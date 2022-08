Atletica, Tamberi a Losanna dopo l’oro europeo nell’alto: “Qui per divertirmi”

Losanna – Un anno dopo, di nuovo a Losanna per la prima gara con l’oro al collo. Nel 2021 era al rientro dal memorabile trionfo ai Giochi di Tokyo, stavolta al meeting svizzero Gianmarco Tamberi si presenta a otto giorni dal successo agli Europei di Monaco.

“Nella scorsa stagione è stato un bel momento quando sono stato presentato come campione olimpico, per un attimo mi sono detto ‘ma chi è il campione olimpico?’ – racconta Gimbo nella conferenza stampa della vigilia – e ora sono qui per un’altra sfida e per divertirci”. Insieme al pubblico, che si accende a ogni suo salto, e insieme agli avversari come Mutaz Barshim, il fuoriclasse qatarino con cui ha condiviso il titolo olimpico, che quest’anno ha dominato ai Mondiali di Eugene dove l’azzurro si è piazzato quarto. L’anconetano delle Fiamme Oro è anche il campione in carica della Wanda Diamond League e va in pedana per assicurarsi la qualificazione alla finale del 7 e 8 settembre a Zurigo: attualmente è terzo in classifica.

Sorridenti e rilassati, pronti alla battuta, i due amici indossano entrambi un cappello a tesa larga (“ma il mio è più bello”, scherza Tamberi). La coppia d’oro dell’alto si scambia sguardi di complicità: “Siamo come fratelli – le parole del marchigiano – e Mutaz sarà al mio matrimonio della prossima settimana, il 1° settembre, così come io sono stato presente al suo, qualche anno fa. Ci sentiamo spesso e parliamo soprattutto… di cibo! Oppure facciamo duelli ai videogiochi, come la dama online. Però durante la stagione è più difficile trovare tempo per stare insieme, visto che comunque siamo concentrati sulle gare”. Quanto è importante la vittoria agli Europei? “Molto, significa che posso dire ancora qualcosa dopo le Olimpiadi. È stata un’annata difficile, ai Mondiali ero arrivato con un problema alla gamba ma sono contento della gara di Eugene, quarto con il primato stagionale di 2,33 ottenuto in quelle condizioni. Poi in finale a Monaco, quando si è messo a piovere, dopo il riscaldamento ero davvero triste perché so di non saltare bene con l’acqua, ma la mia fidanzata mi ha detto che la gara doveva ancora iniziare e allora ho reagito”.

Nell’alto a Losanna, dalle 20.10, annunciato tutto il podio mondiale con Barshim, il coreano Woo Sang-hyeok e l’ucraino Andriy Protsenko, poi medaglia di bronzo anche agli Europei vinti da Tamberi.

Altri tre azzurri attesi al meeting Athletissima: nei 3000 siepi Osama Zoghlami dopo il bronzo di Monaco torna in pista (ore 21.06) in una gara con il marocchino Soufiane El Bakkali, campione olimpico e iridato. L’asta vedrà in azione la primatista italiana Roberta Bruni (dalle 19.10) e il peso Nick Ponzio (ore 21.00). Diretta tv su RaiSport+HD e Sky Sport Action dalle ore 20.00 alle 22.00 di venerdì 26 agosto. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

