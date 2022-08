C’è la crisi del gas, perché ci chiedono di ridurre i consumi elettrici? Ecco la spiegazione

Il prezzo del gas ha chiuso per la prima volta sopra i 300 euro ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano in Europa. I future Ttf con scadenza a settembre hanno terminato le contrattazioni in rialzo del 10% al nuovo massimo storico di 321,4 euro al megawattora mentre si avvicinano i tre giorni di chiusura programmata del Nord Stream.

Il prezzo del gas dunque è sempre più alto, e il Governo cerca di correre ai ripari. L’obiettivo di tagliare l’uso di energia del 7 per cento. Per raggiungere l’obiettivo il prossimo inverno, pari a 4 miliardi di metri cubi di gas, servirà tagliare fino a due gradi i termosifoni con la contestuale riduzione dell’accensione di un’ora e dare un taglio alla luce pubblica. Consigliato anche lo spegnimento delle vetrine dei negozi. Insomma, ridurre i consumi di gas e i consumi di elettricità.

Ma perché, se il problema è il gas, ci si chiede anche di risparmiare sull’elettricità?

Dunque il problema è il costo del gas, ma il Governo chiede di ridurre l’utilizzo di energia elettrica. Perché? Cerchiamo di spiegarlo in parole povere: il gas è uno dei principali combustibili con cui le centrali elettriche (quelle che un tempo erano dell’Enel, per intenderci) producono energia elettrica: se si usa meno energia elettrica, basta meno gas per produrla. Risparmiando energia elettrica dunque si risparmia indirettamente gas.

Per lanciare il messaggio alla popolazione, sta per partire una maxi campagna pubblicitaria del governo. Da Milano a Trento, molte città hanno già preso misure di contenimento per luce e gas. In vista dell’inverno, nel mirino termosifoni e illuminazione pubblica.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte