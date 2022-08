Cerveteri: confermata la delega a Geloso per i diritti e tutela degli animali e rapporti con le Guardie Zoofile

Cerveteri – Il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha conferito ad Adelaide Geloso la Delega ai Diritti e Tutela degli Animali e ai rapporti con le Guardie Zoofile. Si tratta di una conferma per la Geloso, che già nel precedente mandato aveva svolto un ruolo analogo, collaborando con eccellenti risultati con le realtà animaliste del territorio rappresentando un fondamentale punto di riferimento per l’Amministrazione comunale e per i cittadini tutti.

“Nei due mandati precedenti le politiche a tutela degli animali sono sempre state primarie nella nostra azione amministrativa – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – con Adelaide Geloso, che ringrazio per la disponibilità manifestata nel voler ricoprire nuovamente questo incarico così delicato e importante per la nostra città, nel corso degli anni si è creato un rapporto di stima e fiducia. Con competenza e professionalità, e con un immenso amore per gli animali, ha sempre garantito la propria presenza e soprattutto un sostegno valido in ogni situazione”.

“Rispetto alla precedente Delega – prosegue il Sindaco Elena Gubetti – ad Adelaide è stato assegnato anche l’incarico di gestire i rapporti tra Amministrazione comunale e Guardie Zoofile. In tema di guardie Zoofile, colgo l’occasione per menzionare quelle di Fare Ambiente di Cerveteri, realtà di volontariato ambientale che ogni giorno è impegnata nel territorio per prevenire ogni forma di reato contro l’ambiente e contro gli animali. Sono certa che così come avvenuto in questi anni, il rapporto di collaborazione con Adelaide e che tutte le realtà animaliste del territorio continuerà a dare i risultati attesi e che il loro lavoro rappresenterà ancora una volta un importante punto di forza dell’Amministrazione comunale di Cerveteri”.

Per informazioni o per entrare in contatto con la Delegata Adelaide Geloso è possibile contattare tramite Whatsapp il numero di telefono 3478194098.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

