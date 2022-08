Elezioni politiche 2022, comunicato preventivo

Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Parlamento Italiano

SI COMUNICA

che per l’elezione diretta dei parlamentari fissata per il giorno 25 settembre 2022, ilfaroonline srls mette a disposizione gli spazi pubblicitari su questa testata per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dall’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS. L’accesso agli spazi su ilfaroonline.it è consentito a tutti i candidati ed i partiti politici che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento. Le condizioni temporali di prenotazione e le tariffe sono quelle previste nel documento analitico depositato presso la redazione del Faro online, via Federico Martinengo 72 – 00054 Fiumicino, cell. 3334801503.