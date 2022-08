Fiumicino ricorda il sindaco Giancarlo Bozzetto a dodici anni dalla scomparsa

Fiumicino – In occasione del dodicesimo anniversario della scomparsa del sindaco Giancarlo Bozzetto, lunedì 29 agosto alle ore 20.45 si terrà una commemorazione pubblica presso il parco a lui intitolato in via dell’Ippocampo. Durante la commemorazione, la moglie Adriana Di Nunzio, leggerà brani tratti dal libro scritto proprio da Bozzetto per ricordare l’impegno messo e i risultati raggiunti durante la sua amministrazione della Città di Fiumicino. Alla commemorazione saranno presenti anche il sindaco Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e rappresentanti della comunità che condivideranno il loro ricordo del sindaco Bozzetto.

