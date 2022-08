Gran Premio del Belgio, libere a Ferrari e Red Bull: torna la sfida per il Mondiale

Spa- Le prime libere verso il Gran Premio del Belgio si dividono tra Ferrari e Red Bull. E’ lo specchio della ripartenza della Formula Uno e lo specchio della eterna sfida del Mondiale 2022.

La prima parte è andata a Carlos Sainz e la seconda invece a Max Verstappen. Ci sono dei buoni segnali per la Ferrari e la pioggia ha caratterizzato la giornata del venerdì. Nonostante la grande prova di oggi, sia la Ferrari che la Red Bull partiranno dal fondo dello schieramento.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

