La presidente Novak incontra il Papa e lo invita in Ungheria: possibile visita già in primavera

Città del Vaticano – Papa Francesco potrebbe recarsi in visita in Ungheria la prossima primavera. È quanto ha detto alla M1, televisione pubblica ungherese, la presidente dell’Ungheria, Katalin Novak, oggi ricevuta in udienza da Bergoglio. Novak ha spiegato che tra i temi affrontati con il Pontefice ci sono stati la sua visita in Ungheria, il conflitto ucraino e la difesa della famiglia e ha raccontato che con Francesco si sono parlati in spagnolo senza interprete.

La presidente ha consegnato un invito ufficiale al Papa e ha dichiarato che in Ungheria possono cominciare i preparativi per la visita, indicando come eventuale data la primavera prossima. Per quanto riguarda il conflitto ucraino Novak ha sottolineato che sia Vaticano che Ungheria sono impegnati nella costruzione della pace.

Il Vaticano per il momento tace su un eventuale Viaggio Apostolico ma conferma i temi del colloquio. In una nota diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, infatti, si legge: “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, dopo aver ricordato il Viaggio Apostolico a Budapest, del settembre scorso, in occasione del 52.mo Congresso Eucaristico Internazionale, è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali. Ci si è quindi soffermati su alcune questioni di comune interesse, quali la famiglia, la promozione della cultura della vita, i giovani e la situazione dei Cristiani in Medio Oriente. Nel prosieguo dei colloqui, si è parlato della guerra in Ucraina e dell’impegno per la pace”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

