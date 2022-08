Ladispoli, al via la pulizia straordinaria delle strade

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che lunedì 29 agosto inizierà la pulizia straordinaria delle strade di tutto il territorio comunale.

“Oltre allo spazzamento ed al lavaggio delle strade – ha commentato l’assessore all’igiene urbana Marco Pierini – la ditta incaricata provvederà allo sfalcio e alla pulizia dalle erbe interstiziali dei marciapiedi riportando il giusto decoro che Ladispoli merita. Per permettere questi interventi sarà istituito, nelle zone interessate, un divieto di sosta temporaneo. Per facilitare le operazioni di pulizia invitiamo i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta ed evitare, in questo modo, le sanzioni amministrative. I divieti saranno segnalati 48 ore prima di ogni intervento”.

