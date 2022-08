Le Fiamme Oro Rugby verso il Campionato: match in famiglia al Gelsomini

Roma – È suonata presto questa mattina la sveglia per i ragazzi delle Fiamme, che già alle 8 erano sul sintetico della caserma “Stefano Gelsomini” per il riscaldamento prepartita, così come anche per il pubblico sugli spalti, composto in gran parte dai ragazzi delle under cremisi e dai loro genitori: la prima occasione per vedere all’opera sul campo di casa il XV della Polizia di Stato e, a tutti gli effetti, il debutto tra le mura amiche di Ponte Galeria per Alessandro Castagna, in veste di capo allenatore.

Chi si aspettava la classica “partitella in famiglia” è rimasto deluso, perché i giocatori, divisi in due squadre (“Fiamme” e “Oro”, con in panchina rispettivamente i due assistant coach, Matteo Zitelli e Daniele Forcucci) hanno dato vita ad un match, giocato su tre tempi da 20 minuti ciascuno, intenso, piacevole da vedere e quasi senza esclusione di colpi.

Un primo importante banco di prova per le Fiamme per fare il punto sullo stato della preparazione e verificare i nuovi inserimenti in rosa, i giovani della Under19 aggregati alla prima squadra (Ferdinando Fusari e Flavio Perelli), nonché gli atleti confermati e quelli che, dopo l’esperienza con le Zebre, hanno rimesso la casacca cremisi (Carlo Canna, Michelangelo Biondelli, Giovanni D’Onofrio e Cristian Stoian).

Per la cronaca, il match si è chiuso con la vittoria degli “Oro” sui “Fiamme” con il punteggio di 43 a 10: ben 8 le mete messe a segno dalle due squadre (doppietta di Matteo Cornelli e una meta a testa per Andrea Angelone, Arturo Fusari, Christian Lai, Simone Cornelli, Andrea De Marchi e una meta di punizione).

«Quella di oggi è stata una partita vera – ha dichiarato coach Alessandro Castagna – Ho visto i ragazzi di entrambi i team approcciare il match con il giusto agonismo, l’attitudine e la voglia di riportare sul campo tutto ciò su cui abbiamo lavorato nelle settimane di ritiro. Abbiamo ricevuto buone indicazioni da questa amichevole in famiglia ed è stata l’occasione per vedere all’opera sia i nuovi arrivati che alcuni giocatori recuperati da infortuni. Proseguiamo nella nostra preparazione alla stagione e il prossimo passo, l’amichevole di venerdì prossimo a Rovigo, sarà un importante banco di prova per testare i nostri progressi. Anche in base a quanto visto oggi e dopo aver analizzato il video della partita e i dati gps, insieme allo staff valuteremo quali saranno i giocatori che sceglieremo per l’impegno del 2 settembre con i Bersaglieri. Stiamo facendo un buon lavoro: questo è un gruppo di giocatori valido che, giorno dopo giorno, sta trovando quell’amalgama necessaria che gli permetterà di affrontare nel migliore dei modi gli impegni che ci aspettano dalla metà di settembre in poi».

Prossima tappa di avvicinamento al campionato per il XV della Polizia di Stato, venerdì 2 settembre allo stadio “Mario Battaglini” per l’amichevole con i vicecampioni d’Italia della Rugby Rovigo Delta.

Il tabellino – Roma – Caserma “Stefano Gelsomini” – venerdì 26 agosto 2022

Amichevole precampionato

Fiamme v Oro 10-43 (10-17; 10-29)

Marcatori: pt. 3’ m. Angelone (F); 9’ cp (F); 10’ m. Fusari (O); 17’ m. Cornelli M. (O); 20’ m. Lai (O); st. m. 24’ Cornelli S. (O); 34’ Cornelli M. (O); tt. 58’ mdp (O); 60’ m. De Marchi (O)

Fiamme: Biondelli; Fusari F., Gabbianelli, Vaccari, D’Onofrio G.; Di Marco, Marinaro; Angelone, Chianucci, Marucchini; D’Onofrio U., Stoian, Vannozzi, Taddia, Mariottini

A disposizione: Barducci, Perelli, Tomaselli

all.: Matteo Zitelli

Oro: Menniti-Ippolito; Cornelli S., Forcucci, Fusari A., Lai; Canna, Piva; Cornelli M., De Marchi, Vian; Chiappini, Fragnito; Romano, Moriconi, Iovenitti

A disposizione: Zago, Manicini-Parri, Gentile

all: Daniele Forcucci

Arb. Manuel Bottino (Roma)

