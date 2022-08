Lotto, la fortuna bacia il litorale romano: a Fiumicino vinti 22.500 euro

Fiumicino – Tripletta al Lotto nel Lazio, in provincia di Roma, con un bottino complessivo da oltre 61mila euro: a Tivoli, riporta Agipronews, è stata centrata una vincita da 25mila euro, a Fiumicino sono stati vinti altri 22.500 mentre a Marino si festeggia con 14mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni in tutta Italia, per un totale di 681,4 milioni dall’inizio dell’anno. Non solo. Nella Capitale centrata una doppietta al 10eLotto con vincite complessive per 36mila euro: sono stati centrati un 8 Oro da 30mila euro e un 6 Doppio Oro da 6mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 18,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 2,3 miliardi.

