Sul litorale romano torna la “Festa del Pinolo”, prodotto Doc di Fregene

Fiumicino – Un appuntamento ormai tradizionale e che valorizza uno dei prodotti doc del territorio. Sabato 27 agosto andrà in scena a Fregene la sesta edizione della “Festa del Pinolo”, ideata dall’associazione Vivere Fregene e che ha il patrocinio del Comune di Fiumicino.

La manifestazione è in programma in via Fertilia, nel piazzale della Polisportiva dalle ore 16 fino a mezzanotte. Il Pinolo di Fregene, assieme al risotto alla pescatora, la Minestra broccoli e arzilla, gli spaghetti con le telline, la pizza alla marinara con alici fresche, la birra agricola, la Caciotta Palidoro e la Sagra della Tellina, è tra gli otto nuovi prodotti, piatti ed eventi che dal 2022 possono fregiarsi a pieno titolo del marchio De.C.O. del Comune diFiumicino.

Alla manifestazione, con spettacoli vari, in agenda diversi appuntamenti: alle 16 l’ apertura degli stand nel Mercatino artigianato “Arte del proprio ingegno”; alle18 “La partita degli old star”, un incontro di calcio per beneficenza. Alle 19.30 ci sarà l’apertura degli stand del «Pinolo di Fregene» con dolci e crostate al pinolo; poi, alle 19.30 la cucina di “Mezzemaniche mare e pinoli”, con la degustazione del piatto tipico. Dalle 20 a mezzanotte spazio alla “Musica per tutti”, con The Harvesters, Scooppiati Diversamente Band, P Frequensy Duo. Alle 21.30 “Vivere Fregene Premia”, il momento dedicato a riconoscimenti a persone speciali del territorio. (fonte Ansa)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link