Zaporizhzhia, incendio nell’area della centrale nucleare: reattori disconnessi dalla rete elettrica

Kiev – Tutti e sei i reattori della centrale di Zaporizhzhia rimangono disconnessi dalla rete elettrica del Paese. A dichiararlo è l’operatore nucleare Energoatom. “A partire dalle 9 del 26 agosto 2022, tutte le unità elettriche della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono disconnesse dalla rete elettrica”, si legge nella dichiarazione che spiega che “la linea di produzione di energia della centrale è stata ripristinata e sono in corso i lavori per preparare il collegamento di due unità di potenza della centrale alla rete. Non ci sono informazioni sul funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza”.

L’amministrazione civile-militare regionale di Kherson ha accusato le forze russe di aver tagliato ieri due linee elettriche all’impianto, lasciando l’intera regione temporaneamente senza elettricità e fornitura di acqua.

Un incendio è intanto scoppiato nelle scorse ore nell’area della centrale nucleare, ha riportato l’agenzia russa Tass, citando le autorità locali. “Boschi in fiamme nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia”, ha scritto su Telegram un componente del consiglio dell’amministrazione militare-civile, Vladimir Rogov, allegando immagini satellitari che mostrano del fumo. Ieri, ha aggiunto con accuse agli ucraini, “Energodar, Melitopol e Kherson sono rimaste senza corrente per diverse ore” e “questo a causa dell’interruzione della fornitura dalla centrale di Zaporizhzhia per le provocazioni dei militanti di Zelensky”. Secondo Rogov, “il distacco è stato provocato da un incendio e da un corto circuito alle linee elettriche”.

L’accusa di Zelensky

“La Russia ha portato l’Ucraina e tutti gli europei in una situazione a un passo da un disastro radioattivo”. Lo ha detto nelle scorse ore Volodymyr Zelensky, dopo che ieri “per la prima volta nella storia si è fermata la centrale nucleare di Zaporizhzhia”.

Il presidente ucraino ha voluto “rassicurare tutti gli ucraini” perché, ha detto, “stiamo facendo di tutto per evitare uno scenario di emergenza, ma non dipende solo dal nostro Paese” e “serve una pressione internazionale che costringa” i russi “al ritiro immediato dal territorio della centrale di Zaporizhzhia” e “l’Aiea e le altre organizzazioni internazionali devono agire più rapidamente di quanto stiano facendo ora”.

L’Aiea deve avere immediatamente accesso al sito, ha affermato, “prima che” i russi “portino la situazione a un punto di non ritorno”. (fonte Adnkronos)