Verso il Gp del Belgio, Leclerc: “Nulla è deciso, credo ancora al Mondiale”

Spa – “La performance e la velocità ci sono. Se facciamo tutto bene possiamo vincere, ci crederò fino alla fine, è questa la mentalità giusta”, ha detto Charles Leclerc a SkySport.

Ha glissato poi il monegasco sul tema nuovo motore ibrido che porterebbe a delle penalità, sulla sua Ferrari o su quella di Sainz: “Vediamo…”. Ha sottolineato il francese.

Mancano poche ore al ritorno in pista per la Formula Uno. il duello mondiale atteso è sempre quello: Ferrari-Red Bull, Leclerc-Verstappen. Il francese prosegue: “Dobbiamo pensare una gara alla volta – dice in conferenza -, coglieremo ogni possibilità. Credo ancora nel Campionato, sarà difficile, è una sfida molto complicata, ma ci crederò fino alla fine. Serve fare come Vettel nel 2013 (che le aveva vinto tutte le gare dopo la pausa estiva, ndr): “È più facile a dirsi che a farsi – chiosa Leclerc – ma dobbiamo provarci, farò del mio meglio”.

“Avevo bisogno di ricaricare le pile con questa sosta – precisa Charles come riporta SkySport -. Ci sono stati alti e bassi in questa prima parte di stagione, e tante emozioni. E tutte queste emozioni portano ovviamente a un accumulo di stanchezza. Ho passato queste vacanze con famiglia e amici nel migliore dei modi”.

Infine lascia un commento sulla pista di Spa, che lo aspetta questo week end: “E’ speciale per me, per ogni pilota la prima vittoria lo è. E io l’ho ottenuta qui. Ho sempre amato questo circuito”. Un prima vittoria in carriera, che potrebbe portare alla prima vittoria dopo l’estate. Tra poche ore si saprà.

